Оборонці знищили у Дніпровському районі ворожий безпілотник

Дякуємо за захист!

Під час повітряної тривоги оборонці неба знищили ворожий безпілотник у Дніпровському районі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Наші відпрацювали у Дніпровському районі. Оборонці неба знищили ворожий безпілотник. Дякую за захист! – написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що агресор вгатив по Дніпропетровщині 6 разів: пошкоджені медзаклад та приватний будинок.

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