Мера Новомосковська затримали на хабарі, – ЗМІ

9 квітня у Новомосковську затримали міського голову Сергія Рєзніка та його секретаря. Попередньо, мер отримав понад мільйон гривень хабаря від місцевого бізнесмена “за допомогу”. Затриманих відправили в СІЗО.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Сьогодні, 10 квітня, фігурантам мають вручити повідомлення про підозру.
У Державному бюро розслідувань затримання Рєзніка поки не коментували. Не робив цього і сам міський голова.
Тривають слідчі дії.
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