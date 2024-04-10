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Мера Новомосковська затримали на хабарі, – ЗМІ

Сьогодні 09:23
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Тривають слідчі дії.

Новости Днепра про Мера Новомосковська затримали на хабарі, - ЗМІ

9 квітня у Новомосковську затримали міського голову Сергія Рєзніка та його секретаря. Попередньо, мер отримав понад мільйон гривень хабаря від місцевого бізнесмена “за допомогу”. Затриманих відправили в СІЗО.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Сьогодні, 10 квітня, фігурантам мають вручити повідомлення про підозру.

У Державному бюро розслідувань затримання Рєзніка поки не коментували. Не робив цього і сам міський голова.

Тривають слідчі дії.

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Новости Днепра про Мера Новомосковська затримали на хабарі, - ЗМІУкраїнська

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