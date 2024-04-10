Мера Новомосковська затримали на хабарі, – ЗМІ

Тривають слідчі дії.

9 квітня у Новомосковську затримали міського голову Сергія Рєзніка та його секретаря. Попередньо, мер отримав понад мільйон гривень хабаря від місцевого бізнесмена “за допомогу”. Затриманих відправили в СІЗО.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Сьогодні, 10 квітня, фігурантам мають вручити повідомлення про підозру.

У Державному бюро розслідувань затримання Рєзніка поки не коментували. Не робив цього і сам міський голова.

Тривають слідчі дії.

Читайте також:

Українська

Автор: