Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Агресор вгатив по Дніпропетровщині 6 разів: пошкоджені медзаклад та приватний будинок

Агресор вгатив по Дніпропетровщині 6 разів: пошкоджені медзаклад та приватний будинок

Сьогодні 07:55
просмотров

Від вечора агресор не припиняв атакувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Агресор вгатив по Дніпропетровщині 6 разів: пошкоджені медзаклад та приватний будинок

Використовуючи дрони та артилерію, вгатив по Нікопольському району 6 разів. Під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська сільська громади.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У результаті обстрілу пошкоджені медзаклад та приватний будинок.

Люди не постраждали.

Новости Днепра про Агресор вгатив по Дніпропетровщині 6 разів: пошкоджені медзаклад та приватний будинок

Новости Днепра про Агресор вгатив по Дніпропетровщині 6 разів: пошкоджені медзаклад та приватний будинок

Новости Днепра про Агресор вгатив по Дніпропетровщині 6 разів: пошкоджені медзаклад та приватний будинок

Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

Читайте також:

Новости Днепра про Агресор вгатив по Дніпропетровщині 6 разів: пошкоджені медзаклад та приватний будинокУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Під Урожайним на Донеччині загинув сталевар з Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Вчора 21:23
    Під Урожайним на Донеччині загинув сталевар з Кривого Рогу

    На війні загинув робітник "АрселорМіттал Кривий Ріг".

    На Дніпропетровщині у перші дні нерестової заборони порушники наловили риби майже на 3 млн грн збитків
    Новини Дніпра
    Вчора 13:16
    На Дніпропетровщині у перші дні нерестової заборони порушники наловили риби майже на 3 млн грн збитків

    З 1 квітня 2024 року в Дніпропетровській області розпочалася нерестова…

    Спортсменки з Дніпра завоювали чотири золотих медалі на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ
    Новини Дніпра
    Вчора 10:01
    Спортсменки з Дніпра завоювали чотири золотих медалі на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ

    Вітаємо!

    У Павлограді на зупинці загорівся автомобіль: подробиці від ДСНС (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 08:29
    У Павлограді на зупинці загорівся автомобіль: подробиці від ДСНС (ФОТО)

    Площа займання склала 5 кв. м.

    Наверх