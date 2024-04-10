Агресор вгатив по Дніпропетровщині 6 разів: пошкоджені медзаклад та приватний будинок

Від вечора агресор не припиняв атакувати Дніпропетровщину.

Використовуючи дрони та артилерію, вгатив по Нікопольському району 6 разів. Під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська сільська громади.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У результаті обстрілу пошкоджені медзаклад та приватний будинок.

Люди не постраждали.

Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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