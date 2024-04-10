Жителька Дніпра три місяці обкрадала один і той же магазин парфумерії

У Дніпрі винесли вирок жінці, яка упродовж двох місяців виносила з магазину дорогі парфуми.

Про це йдеться у вироці, оприлюдненому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Жителька Дніпра чотири рази за три місяці крала парфуми з магазину Brocard, що розташований на вул. Королеви Єлизавети II. У матеріалах справи зазначено, що жінка поцупила:

30 червня 2023 року парфумів на суму – 9844 гривень;

12 липня 2023 року два флакони кожен по 8276 гривень, загальна вартість – 16 555 гривень;

30 серпня 2023 року парфуми вартістю – 3612 гривень.

Як розповіла на суді обвинувачена, вона приходила до магазину з періодичністю кілька тижнів, брала парфуми, які їй сподобалися, клала їх до сумки та виходила, не заплативши.

Таким чином в одному магазині за три місяці вона вкрала товару на майже 30 тисяч гривень. Проте під час чергової спроби вчинити крадіжку – жінку затримали.

Під час суду жінка пішла на угоду з прокурором та визнала свою вину.

27 березня 2024 року Бабушкінський районний суд визнав її винною у скоєнні кримінального правопорушення та призначив узгоджену сторонами міру покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. Проте суд пом’якшив покарання і дніпрянка отримала 2 роки умовно.

Читайте також:

Українська

Автор: