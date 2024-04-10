Жителька Дніпра три місяці обкрадала один і той же магазин парфумерії

Про це йдеться у вироці, оприлюдненому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.
Жителька Дніпра чотири рази за три місяці крала парфуми з магазину Brocard, що розташований на вул. Королеви Єлизавети II. У матеріалах справи зазначено, що жінка поцупила:
Як розповіла на суді обвинувачена, вона приходила до магазину з періодичністю кілька тижнів, брала парфуми, які їй сподобалися, клала їх до сумки та виходила, не заплативши.
Таким чином в одному магазині за три місяці вона вкрала товару на майже 30 тисяч гривень. Проте під час чергової спроби вчинити крадіжку – жінку затримали.
Під час суду жінка пішла на угоду з прокурором та визнала свою вину.
27 березня 2024 року Бабушкінський районний суд визнав її винною у скоєнні кримінального правопорушення та призначив узгоджену сторонами міру покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. Проте суд пом’якшив покарання і дніпрянка отримала 2 роки умовно.
Читайте також:
Автор:
8 квітня відбулася подія десятиліття – повне сонячне затемнення, що…
Помітили підозрілі предмети - телефонуйте "101" чи "102"!
Підготуйтеся!
У Дніпрі буде спекотно.