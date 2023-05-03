Смертельна ДТП з фурою на трасі Дніпро – Павлоград: водія вирізали з салону

Про це розповіли в ДСНС.
У середу, 3 травня, близько 8 години ранку до рятувальників надійшло повідомлення про аварію на автошляху Дніпро – Павлоград. ДТП сталася поблизу селища Новоселівка, Новомосковського району.
Відомо, що водій легковика Renault Logan не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу та влетів у фуру. Під час зіткнення чоловік загинув, його затисло в салоні деформованої машини.
Водієві було 32 роки.
Нагадаємо, вчора у Нікопольському районі зіштовхнулися дві автівки. Внаслідок аварії загинули водії вказаних транспортних засобів.
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