Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салона

Об этом рассказали в ГСЧС.
В среду, 3 мая, около 8 часов утра к спасателям поступило сообщение об аварии на автодороге Днепр – Павлоград. ДТП произошло вблизи поселка Новоселовка, Новомосковского района.
Известно, что водитель легковушки Renault Logan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в фуру. Во время столкновения мужчина погиб, его зажало в салоне деформированной машины.
Водителю было 32 года.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями. К месту вызова привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, вчера в Никопольском районе столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли водители указанных транспортных средств.
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