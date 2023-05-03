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  • Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салона

Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салона

Сегодня 11:54
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На трассе Днепр – Павлоград в ДТП погиб 32-летний мужчина.

Новости Днепра про Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салона

Об этом рассказали в ГСЧС.

В среду, 3 мая, около 8 часов утра к спасателям поступило сообщение об аварии на автодороге Днепр – Павлоград. ДТП произошло вблизи поселка Новоселовка, Новомосковского района.

Известно, что водитель легковушки Renault Logan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в фуру. Во время столкновения мужчина погиб, его зажало в салоне деформированной машины.

Водителю было 32 года.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями. К месту вызова привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салона

Новости Днепра про Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салона

Новости Днепра про Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салона

Напомним, вчера в Никопольском районе столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли водители указанных транспортных средств.

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Новости Днепра про Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салонаУкраїнська Новости Днепра про Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салонаРусский

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