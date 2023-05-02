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Загинули двоє: у Нікопольському районі зіштовхнулися дві автівки

Сьогодні 19:45
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На автошляху Р-37 зіштовхнулися легковики «BYD» та «Volkswagen», внаслідок чого загинули двоє осіб.

Новости Днепра про Загинули двоє: у Нікопольському районі зіштовхнулися дві автівки

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

ДТП сталася між селами Чумаки та Сергіївка Томаківської селищної територіальної громади.

По прибуттю на місце події надзвичайники встановили, що сталося лобове зіткнення легкових автомобілів «BYD» та «Volkswagen Passat». Внаслідок аварії загинули водії вказаних транспортних засобів. 

Двох чоловіків без ознак життя вилучили з понівечених автомобілів за допомогою аварійно-рятувального обладнання.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Новости Днепра про Загинули двоє: у Нікопольському районі зіштовхнулися дві автівки

Новости Днепра про Загинули двоє: у Нікопольському районі зіштовхнулися дві автівки

Новости Днепра про Загинули двоє: у Нікопольському районі зіштовхнулися дві автівки

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Новости Днепра про Загинули двоє: у Нікопольському районі зіштовхнулися дві автівкиУкраїнська Новости Днепра про Загинули двоє: у Нікопольському районі зіштовхнулися дві автівкиРусский

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