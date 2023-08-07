У ніч з суботи на неділю у Кривому Розі 17-річний хлопець пограбував торговельний павільйон. Буквально за лічені хвилини горе-крадія вже затримали правоохоронці.
Як повідомляє “Інформатор. Кривий Ріг”, подія сталась о 01:41 ночі. Юнак пробрався у торговельний павільйон, забрав звідти слабоалкогольні напої та продукти і намагався втекти.
Але на місце вчасно прибула поліція охорони – до головного пульту централізованого спостереження надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації.
Правоохоронці затримали юнака. Його передали слідчо-оперативній групі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпропетровщини “наварили” на неіснуючих генераторах понад мільйон гривень.
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