Мешканці Дніпропетровщини “наварили” на неіснуючих генераторах понад мільйон гривень

Троє жителів Дніпропетровщини наживалися на людях, продаючи їм неіснуючу техніку.

Про це повідомили в Дніпропетровській прокуратурі.

Шахраї з Дніпропетровщини видурили з людей майже мільйон гривень, продаючи їм неіснуючу техніку. Мова йде про трьох мешканців Кам’янського, які розміщували оголошення на відомих торговельних майданчиках.

Продавали комп’ютерну та побутову техніку, а також генератори. Для того, що обдурювати людей, шахраї навіть винайняли окремий офіс.

Схема була проста. Покупцям пропонували зробити передоплату за техніку, яку вони замовили, але сам товар не надсилали, а потім обривали всі контакти. Шахраї встигли обманути 60 людей з різних областей України.

Усього шахраї заробили майже мільйон гривень. Навесні 2023 року їм викрили. Під час обшуків у домівках фігурантів справи правоохоронці знайшли сім-картки, телефони, чорнову бухгалтерію та гроші.

Наразі усі троє – під вартою. Чоловікам оголосили про підозру в шахрайстві та наклали арешт на їхнє нерухоме майно.

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