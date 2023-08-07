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  • Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильон

Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильон

Сегодня 18:00
просмотров

Парню не удалось воспользоваться "добычей".

Новости Днепра про Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильон

В ночь с субботы на воскресенье в Кривом Роге 17-летний парень ограбил торговый павильон. Буквально за считанные минуты горе-вора уже задержали правоохранители.

Как сообщает “Информатор. Кривой Рог”, событие произошло в 01:41 ночи. Юноша пробрался в торговый павильон, забрал оттуда слабоалкогольные напитки и продукты и пытался скрыться.

Новости Днепра про Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильон

Новости Днепра про Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильон

Новости Днепра про Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильон

Но на место вовремя прибыла полиция охраны – на главный пульт централизованного наблюдения поступило сообщение о срабатывании сигнализации.

Правоохранители задержали молодого человека. Его передали следственно-оперативной группе.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепропетровщины «наварили» на несуществующих генераторах более миллиона гривен.

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Новости Днепра про Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильонУкраїнська Новости Днепра про Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильонРусский

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