Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильон

Парню не удалось воспользоваться "добычей".

В ночь с субботы на воскресенье в Кривом Роге 17-летний парень ограбил торговый павильон. Буквально за считанные минуты горе-вора уже задержали правоохранители.

Как сообщает “Информатор. Кривой Рог”, событие произошло в 01:41 ночи. Юноша пробрался в торговый павильон, забрал оттуда слабоалкогольные напитки и продукты и пытался скрыться.

Но на место вовремя прибыла полиция охраны – на главный пульт централизованного наблюдения поступило сообщение о срабатывании сигнализации.

Правоохранители задержали молодого человека. Его передали следственно-оперативной группе.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепропетровщины «наварили» на несуществующих генераторах более миллиона гривен.

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