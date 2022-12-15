Щоб не митись, як коти: у Павлограді з’явився дивний білборд від комунальників

У Павлограді, що на Дніпропетровщині помітили дивні білборди від комунальників. Фото опублікували в місцевих телеграм-каналах.
Сплачуй вчасно всі борги, щоб не митись як коти, – написали на рекламному щиті з зображенням кота, який вмивається.
Таким чином, Павлоградський водоканал закликає містян платити за водопостачання. Чи працює така реклама – невідомо, але містян повеселили білборди.
Тим часом у Дніпрі оголосили війну Діду Морозу. Вчора на вулицях міста помітили білборд з написом: “Діда Мороза ніколи не існувало”. Як виявилося, по місту розвішано десятки таких плакатів. Особливо багато їх на житловому масиві Перемога.
Дніпряни припускають, що це або така акція з декомунізації Нового року, або рекламна кампанія і пізніше виявиться, що це були тизери до нового товару. Хто замовник – невідомо, адже на плакатах немає контактів рекламодавця чи компанії, яка розмістила плакати.
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Яна Юхименко
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