Що за вибухи чули у Кривому Розі

Сьогодні, 15 грудня, до повітряної тривоги та після її оголошення о 10:14 мешканці Кривого Рогу чули вибухи.

Як стало відомо, це були виробничі вибухи.

Крім того, сьогодні очікується ще кілька таких вибухів.

Так, о 12:00 буде плановий вибух у кар’єрі №2-біс. Його можуть почути мешканці Інгулецького та Центрально-Міського районів.

А о 14.00 плановий вибух проведуть у кар’єрі «Північний». Його буде чути у Саксаганському та Центрально-Міському районах.

Незважаючи на це, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу та бережіть себе!

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