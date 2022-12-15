Що за вибухи чули у Кривому Розі

Як стало відомо, це були виробничі вибухи.
Крім того, сьогодні очікується ще кілька таких вибухів.
Так, о 12:00 буде плановий вибух у кар’єрі №2-біс. Його можуть почути мешканці Інгулецького та Центрально-Міського районів.
А о 14.00 плановий вибух проведуть у кар’єрі «Північний». Його буде чути у Саксаганському та Центрально-Міському районах.
Незважаючи на це, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу та бережіть себе!
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