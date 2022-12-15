У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні, 15 грудня, деякі мешканці Дніпра через відключення світла залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

вул. Миколи Міхновського, 2-31;

пров. Фестивального, 1-31;

просп. Миру, 1-95;

вул. Березинської, 22-61;

вул. Генерала Захарченка, 1-15;

пров. Вільного, 2-12;

вул. Усенка, 1-23;

вул. Донецьке шосе, 97-137.

Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вул. Данила Галицького знижено тиск водопостачання на верхніх поверхах будинків за адресами:

вул. Данила Галицького, 51, 55, 57, 71, 73, 75, 81, 83, 85;

вул. Ближня, 33.

Нормальний тиск буде відновлено протягом дня.

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