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  • У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні 10:26
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Сьогодні, 15 грудня, деякі мешканці Дніпра через відключення світла залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

 

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Миколи Міхновського, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Миру, 1-95;
  • вул. Березинської, 22-61;
  • вул. Генерала Захарченка, 1-15;
  • пров. Вільного, 2-12;
  • вул. Усенка, 1-23;
  • вул. Донецьке шосе, 97-137.

Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вул. Данила Галицького знижено тиск водопостачання на верхніх поверхах будинків за адресами:

  • вул. Данила Галицького, 51, 55, 57, 71, 73, 75, 81, 83, 85;
  • вул. Ближня, 33.

Нормальний тиск буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Новина може доповнюватися.

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Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адресиУкраїнська

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