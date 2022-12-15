Сайт Дніпра Новини У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси
Сьогодні, 15 грудня, деякі мешканці Дніпра через відключення світла залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
вул. Миколи Міхновського, 2-31; пров. Фестивального, 1-31; просп. Миру, 1-95; вул. Березинської, 22-61; вул. Генерала Захарченка, 1-15; пров. Вільного, 2-12; вул. Усенка, 1-23; вул. Донецьке шосе, 97-137.
Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вул. Данила Галицького знижено тиск водопостачання на верхніх поверхах будинків за адресами:
вул. Данила Галицького, 51, 55, 57, 71, 73, 75, 81, 83, 85; вул. Ближня, 33.
Нормальний тиск буде відновлено протягом дня.
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