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У Дніпрі лікують рятувальника, тяжко пораненого під час розміновування

Сьогодні 10:45
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У Дніпрі рятують співробітника ДСНС, який отримав поранення під час розмінування.

Новости Днепра про У Дніпрі лікують рятувальника, тяжко пораненого під час розміновування

Як розповів гендиректор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко, у Дніпрі рятують співробітника ДСНС, який постраждав під час розмінування Костянтинівки. 

Станіслав – рятувальник-вибухотехнік. У Костянтинівці разом з колегами вони займалися розмінуванням приватних осель. На жаль, в одному з помешкань стався вибух і Станіслав отримав тяжкі поранення. 

Ще двоє вибухотехніків загинули. 

Наразі Станіслав перебуває в дніпровській лікарні. Його стан стабілізували, але попереду довгий шлях реабілітації. Поруч з рятувальником його дружина.

Після вибуху він уперше побачив дружину Ангеліну. На суворому обличчі з’явилася сльоза, тихо сказав: вона одна така, вона завжди буде поруч, завжди чекає і знає, що я повернусь, – розповів Сергій Риженко.

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Новости Днепра про У Дніпрі лікують рятувальника, тяжко пораненого під час розміновуванняУкраїнська

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