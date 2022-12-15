У Дніпрі лікують рятувальника, тяжко пораненого під час розміновування

Як розповів гендиректор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко, у Дніпрі рятують співробітника ДСНС, який постраждав під час розмінування Костянтинівки.
Станіслав – рятувальник-вибухотехнік. У Костянтинівці разом з колегами вони займалися розмінуванням приватних осель. На жаль, в одному з помешкань стався вибух і Станіслав отримав тяжкі поранення.
Ще двоє вибухотехніків загинули.
Наразі Станіслав перебуває в дніпровській лікарні. Його стан стабілізували, але попереду довгий шлях реабілітації. Поруч з рятувальником його дружина.
Після вибуху він уперше побачив дружину Ангеліну. На суворому обличчі з’явилася сльоза, тихо сказав: вона одна така, вона завжди буде поруч, завжди чекає і знає, що я повернусь, – розповів Сергій Риженко.
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