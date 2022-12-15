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Что за взрывы слышали в Кривом Роге

Сегодня 11:06
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Сегодня, 15 декабря, до воздушной тревоги и после ее объявления в 10.14 жители Кривого Рога слышали взрывы.
Новости Днепра про Что за взрывы слышали в Кривом Роге

Фото иллюстративное.

Как стало известно, это были производственные взрывы.

Новости Днепра про Что за взрывы слышали в Кривом Роге

Кроме того, сегодня ожидается еще несколько подобных взрывов.

Так, в 12.00 будет плановый взрыв в карьере №2-бис. Его могут услышать жители Ингулецкого и Центрально-Городского районов.

А в 14:00 плановый взрыв проведут в карьере «Северный». Он будет слышен в Саксаганском и Центрально-Городском районах.

Несмотря на это, пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу и берегите себя!

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