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У Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали більше 4 місяців

Сьогодні 18:00
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Із 2 серпня у Дніпрі розшукували 35-річного Романа Чумічкіна.

Новости Днепра про У Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали більше 4 місяців

У той день чоловік вийшов зі свого дому на проспекті Миру та зник безвісти.

Згодом на вулиці Березинській знайшли людський череп. Сьогодні, 14 грудня, стало відомо, що він належить Роману.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

У поліції повідомили, що фрагменти тіла виявили ще 2 жовтня. Але тільки зараз завдяки експертизі вдалося встановити особу загиблого.

Причину смерті наразі встановлюють.

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Новости Днепра про У Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали більше 4 місяцівУкраїнська

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