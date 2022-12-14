Діда Мороза не існує: у Дніпрі з’явився білборд-викриття

Головне – не показувати його дітям.
Зазначимо, зараз в Україні активно відмовляються від Діда Мороза, адже він, на думку багатьох українців, – символ часів СРСР, нав’язаний нам радянською ідеологією.
Натомість у нас є свій Різдвяно-Новорічний герой – Святий Миколай.
Святий Миколай (також відомий як Миколай Чудотворець) — один із найшанованіших християнських святих. А також він кумир усіх дітлахів, адже щороку в ніч з 18 на 19 грудня приносить їм подарунки.
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Александра Лучка
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