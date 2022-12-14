Діда Мороза не існує: у Дніпрі з’явився білборд-викриття

У Дніпрі на одному із житлових масивів з'явився білборд-викриття, на якому стверджується, що Діда Мороза не існує.

Головне – не показувати його дітям.

Зазначимо, зараз в Україні активно відмовляються від Діда Мороза, адже він, на думку багатьох українців, – символ часів СРСР, нав’язаний нам радянською ідеологією.

Натомість у нас є свій Різдвяно-Новорічний герой – Святий Миколай.

Святий Миколай (також відомий як Миколай Чудотворець) — один із найшанованіших християнських святих. А також він кумир усіх дітлахів, адже щороку в ніч з 18 на 19 грудня приносить їм подарунки.

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