Чтобы не мыться, как коты: в Павлограде появился странный билборд от коммунальщиков

В Павлограде на Днепропетровщине заметили странные билборды от коммунальщиков. Фото были опубликованы в местных телеграмм-каналах.
Оплачивай вовремя все долги, чтобы не мыться как коты, – написали на рекламном щите с изображением умывающегося кота.
Таким образом, Павлоградский водоканал призывает горожан платить за водоснабжение. Работает ли такая реклама – неизвестно, но горожан повеселили билборды.
Тем временем в Днепре объявили войну Деду Морозу. Вчера на улицах города заметили билборд с надписью: «Дед Мороза никогда не существовало». Как оказалось, по городу развешаны десятки таких плакатов. Особенно много их на жилом массиве Победа.
Днепряне предполагают, что это либо такая акция по декоммунизации Нового года, либо рекламная кампания и позже окажется, что это были тизеры нового товара. Кто заказчик – неизвестно, ведь на плакатах нет контактов рекламодателя или компании, разместившей плакаты.
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