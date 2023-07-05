Щоб не чекати на зупинці: у Дніпрі сьогодні трамваї №9 тимчасово призупинили рух

Важлива інформація!

Сьогодні, 5 липня, трамваї №9, які курсують від площі Старомостової до М’ясокомбінату, тимчасово призупинили рух.

Вони не будуть курсувати з 10:00 до 12:00.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії на Мануйлівському проспекті.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 5 липня два популярні трамваї змінять графік руху.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: