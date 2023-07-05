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ППО вночі збила “Шахед” над Дніпропетровщиною

Вчора 08:30
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Сили протиповітряної оборони вночі 5 липня збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник типу "Шахед".

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

“Після опівночі оборонці з ПвК “Схід” збили над областю безпілотник – приземлили “Шахед-136″”.

Крім того, за словами очільника ОВА, зранку ворог завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

“Попередньо постраждалих немає. Наслідки з’ясовуються”, – повідомив Лисак.

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