ППО вночі збила “Шахед” над Дніпропетровщиною

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
“Після опівночі оборонці з ПвК “Схід” збили над областю безпілотник – приземлили “Шахед-136″”.
Крім того, за словами очільника ОВА, зранку ворог завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.
“Попередньо постраждалих немає. Наслідки з’ясовуються”, – повідомив Лисак.
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