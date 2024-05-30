Які документи необхідні для обміну водійських прав у 2024 році: перелік

Журналісти dnepr.info довідалися, які документи потрібні для обміну прав після 2-х років «випробувального терміну».
Обмінювати посвідчення, видане на 2 роки раніше від закінчення терміну його дії – неможливо. Якщо у ці два роки водій отримає два протоколи про адміністративне порушення, то обміняти права одразу йому не вдасться. Для отримання документа терміном дії на 30 років потрібно скласти практичний та теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.
Для заміни прав знадобиться паспорт громадянина України або український закордонний паспорт, довідка ІПН із податковою з номером облікової картки платника податків. Також знадобиться медична довідка із висновком лікарів про придатність до керування автотранспортом (поки що в країні діє військовий стан така довідка не обов’язкова).
Квитанція про сплату адміністративних послуг. Фото. Якщо обмін прав відбувається онлайн – фото не обов’язково, його візьмуть із старого документа.
Замовити обмін прав можна в будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн, через електронний кабінет водія або через додаток «Дія».
Строк заміни посвідчення становить від 3 до 5 робочих днів. Вартість обміну прав – 572 грн.
Якщо термін дії посвідчення водія закінчився під час військового стану, то водій може продовжувати їздити з простроченими правами і поміняти їх після скасування військового стану.
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Ирина
Автор:
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