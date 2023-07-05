Чтобы не ждать на остановке: в Днепре сегодня трамваи №9 временно приостановили движение

Важная информация!

Сегодня, 5 июля, трамваи №9, курсирующие от площади Старомостовой к Мясокомбинату, временно приостановили движение.

Они не будут курсировать с 10:00 до 12:00.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути на Мануйловском проспекте.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 5 июля два популярных трамвая изменят график движения.

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