Чтобы не ждать на остановке: в Днепре сегодня трамваи №9 временно приостановили движение

Сегодня, 5 июля, трамваи №9, курсирующие от площади Старомостовой к Мясокомбинату, временно приостановили движение.
Они не будут курсировать с 10:00 до 12:00.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути на Мануйловском проспекте.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 5 июля два популярных трамвая изменят график движения.
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