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На росії самоліквідувався винищувач МіГ-31 вартістю 35 млн доларів

04.07.2023 17:10
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Побільше б таких самоліквідацій!

Новости Днепра про На росії самоліквідувався винищувач МіГ-31 вартістю 35 млн доларів

На території російського Камчатського краю, що на Далекому Сході, зазнав аварії винищувач МіГ-31.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ із посиланням на Тихоокеанський флот.

Як зазначається, бойовий літак нібито виконував навчальний політ і не ніс боєкомплекту. На місце падіння росіяни відправили пошуково-рятувальні сили.

Винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту в Камчатському краї, повідомив Тихоокеанський флот. Літак виконував політ без боєкомплекту, до місця аварії направлено пошуково-рятувальні сили, – пишуть рашаЗМІ.

Новости Днепра про На росії самоліквідувався винищувач МіГ-31 вартістю 35 млн доларів

Інформації про точне місце події, жертв серед екіпажу, руйнування чи причини аварії поки немає.

Зазначимо, МіГ-31 — радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. Вартість цього літака складає приблизно 35 млн доларів.

Додамо: використовуючи модифікацію саме такого винищувача (Міг-31К), окупанти завдають ударів по території Україні гіперзвуковими ракетами “Кинджал”. Через зліт Міг-31К часом оголошують повітряну тривогу на всій території нашої держави. 

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Новости Днепра про На росії самоліквідувався винищувач МіГ-31 вартістю 35 млн доларівУкраїнська Новости Днепра про На росії самоліквідувався винищувач МіГ-31 вартістю 35 млн доларівРусский

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