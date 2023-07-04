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На россии самоликвидировался истребитель МиГ-31 стоимостью 35 млн долларов

04.07.2023 17:10
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Побольше бы таких самоликвидаций!

Новости Днепра про На россии самоликвидировался истребитель МиГ-31 стоимостью 35 млн долларов

На территории российского Камчатского края, что на Дальнем Востоке, потерпел крушение истребитель МиГ-31.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ со ссылкой на Тихоокеанский флот.

Как отмечается, боевой самолет якобы выполнял учебный полет и не нес боекомплект. На место падения россияне отправили поисково-спасательные силы.

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения учебного полета в Камчатском крае, сообщил Тихоокеанский флот. Самолет выполнял полет без боекомплекта, к месту аварии направлены поисково-спасательные силы, – пишут рашаСМИ.

Новости Днепра про На россии самоликвидировался истребитель МиГ-31 стоимостью 35 млн долларов

Информации о точном месте происшествия, жертвах среди экипажа, разрушениях или причинах аварии пока нет.

Отметим, МиГ-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. Стоимость этого самолета составляет около 35 млн долларов.

Добавим: используя модификацию именно такого истребителя (Миг-31К), оккупанты наносят удары по территории Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Из-за взлета Миг-31К иногда объявляют воздушную тревогу на всей территории нашего государства.

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