В одному зі районів Дніпра щодня викидають котят на автостоянку

Дніпро. Знов підкинуте кошенятко, дуже красива дівчинка. Щодня хтось викидає в тому самому районі. Сподіваються на добрих людей? Чи як це назвати? На стоянці маленька кішечка з’явилася надвечір, тут вже є 3 собаки, залишити ніде сторожу, – йдеться в дописі притулку “Вірність”.

Що цікаво, кішечка вже привчена до лотка, тобто попередній господар хотів залишити тварину в себе, а потім передумав та викинув на вулицю.