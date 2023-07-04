Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В одному зі районів Дніпра щодня викидають котят на автостоянку

04.07.2023 16:55
просмотров

У Дніпрі на лівобережному хтось постійно підкидає кошенят на місцеву автостоянку.
Новости Днепра про В одному зі районів Дніпра щодня викидають котят на автостоянку

фото умовне

На Лівобережному-2 щодня викидають кошенят. За словами дніпрянки Надії, хтось підкидає тварин на автостоянку та під супермаркет АТБ. Місцева мешканка стверджує, що частина чотирилапих помирає, бо їх ніхто не забирає. Днями вдалося врятувати одну із кішечок, яку залишили напризволяще. 

Дніпро. Знов підкинуте кошенятко, дуже красива дівчинка. Щодня хтось викидає в тому самому районі. Сподіваються на добрих людей? Чи як це назвати? На стоянці маленька кішечка з’явилася надвечір, тут вже є 3 собаки, залишити ніде сторожу, – йдеться в дописі притулку “Вірність”.
Що цікаво, кішечка вже привчена до лотка, тобто попередній господар хотів залишити тварину в себе, а потім передумав та викинув на вулицю. 
 
Якщо ви хочете прихистити покинуту тварину, то деталі можна дізнатися ТУТ. 
 

Новости Днепра про В одному зі районів Дніпра щодня викидають котят на автостоянку

Читайте також:

Новости Днепра про В одному зі районів Дніпра щодня викидають котят на автостоянкуУкраїнська Новости Днепра про В одному зі районів Дніпра щодня викидають котят на автостоянкуРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів
Новини Дніпра
Сьогодні 16:26
У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів

У Кривому Розі скоро закінчиться вода.

У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 16:03
У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо

"Мінери" не сплять.

Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата
Новини Дніпра
Сьогодні 15:50
Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата

Донька майже рік отримувала пенсію свого тата, який помер.

День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки
Новини Дніпра
Сьогодні 15:20
День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки

Свято Івана Купала відзначають у ніч із 6 на 7…

Наверх