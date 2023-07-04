В одному зі районів Дніпра щодня викидають котят на автостоянку

На Лівобережному-2 щодня викидають кошенят. За словами дніпрянки Надії, хтось підкидає тварин на автостоянку та під супермаркет АТБ. Місцева мешканка стверджує, що частина чотирилапих помирає, бо їх ніхто не забирає. Днями вдалося врятувати одну із кішечок, яку залишили напризволяще.
Дніпро. Знов підкинуте кошенятко, дуже красива дівчинка. Щодня хтось викидає в тому самому районі. Сподіваються на добрих людей? Чи як це назвати? На стоянці маленька кішечка з’явилася надвечір, тут вже є 3 собаки, залишити ніде сторожу, – йдеться в дописі притулку “Вірність”.
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