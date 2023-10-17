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  • Що раніше було на місці «Менори» у Дніпрі: клуб для робочих, санітарна лабораторія та молитовний дім

Що раніше було на місці «Менори» у Дніпрі: клуб для робочих, санітарна лабораторія та молитовний дім

Сьогодні 17:41
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Цими днями виповнилось 11 років з того часу, як у 2012 році у Дніпрі було відкрито найбільший у світі єврейський центр «Менора». Будівля збудована у формі 7 веж різної висоти. Вони символізують храмовий семисвічник. До складу комплексу увійшли кілька старовинних будівель Дніпра.

Новости Днепра про Що раніше було на місці «Менори» у Дніпрі: клуб для робочих, санітарна лабораторія та молитовний дім

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, що раніше було на місці «Менори».

Загальна площа комплексу «Менора» – понад 50 тис кв м. Найвища вежа – 22 поверхи, найнижча – 7 поверхів. У Центрі є кілька кафе, галерей, ресторанів, конференц-залів, готелів, офісів, музей Голокосту.

Новости Днепра про Що раніше було на місці «Менори» у Дніпрі: клуб для робочих, санітарна лабораторія та молитовний дім

На місці, де сьогодні стоїть «Менора», перші поселення євреїв виникли ще в 1790-х роках. Більшість місцевих жителів займалися торгівлею та ремеслами, а вулиця отримала назву Єврейська.

Новости Днепра про Що раніше було на місці «Менори» у Дніпрі: клуб для робочих, санітарна лабораторія та молитовний дім

Синагога «Золота Роза» була збудована у 1852 році на місці дерев’яного молельного будинку. Будували її 15 років. У 1929 році вона була закрита і передана союзу швейників, де пізніше відкрився клуб для робітників швейної фабрики ім. Володарського. 1980-х з неї зробили склад фабрики. 1996 року синагогу було повернуто єврейській громаді, а 2000 року було закінчено її реконструкцію.

Новости Днепра про Що раніше було на місці «Менори» у Дніпрі: клуб для робочих, санітарна лабораторія та молитовний дім

Через деякий час час поряд із синагогою було зведено «Менору».

Поряд із синагогою у 1846 році було збудовано будівлю нового молитовного будинку. Наразі на його місці знаходиться одна з веж «Менори».

Новости Днепра про Що раніше було на місці «Менори» у Дніпрі: клуб для робочих, санітарна лабораторія та молитовний дім

Також до складу комплексу увійшов будинок Давида Пчолкіна, збудований у 1898 році. Автором будівлі став відомий архітектор Дмитро Скоробогатов. Будинок, що планувався як домашня резиденція, перетворився на прибутковий дім, де можна було зняти дорогі квартири на кілька кімнат. На початку 1920-х у будівлі було розміщено обласну сільськогосподарську дослідну станцію, Окружну санітарну лабораторію, згодом вони змінилися на Інститут кукурудзи та Окружну малярійну стацію. Після Другої світової війни тут була комуналка, а з 1950-х років Будинок моделей.

Новости Днепра про Що раніше було на місці «Менори» у Дніпрі: клуб для робочих, санітарна лабораторія та молитовний дім

Сьогодні будівля відреставрована повністю і практично до найдрібніших деталей. Тут проводяться різноманітні заходи, зустрічі та конференції.

 

фото: О. Волок

 

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Новости Днепра про Що раніше було на місці «Менори» у Дніпрі: клуб для робочих, санітарна лабораторія та молитовний дімУкраїнська Новости Днепра про Що раніше було на місці «Менори» у Дніпрі: клуб для робочих, санітарна лабораторія та молитовний дімРусский

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