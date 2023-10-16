ТОП-3 найвідоміші гори неподалік Дніпра: своя «Говерла» та місце, де козаки ховали скарбницю

Неподалік Дніпра є свої гори та скелі. Найбільша з них – гора Калитва була спостережним пунктом козаків. Кожна височина має свої легенди і секрети.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-3 найвідоміші гори та височини у Дніпропетровській області.

Розтанувший льодовик

«Місцевою Говерлою» називають гору Калитву у Царичанському районі. Її висота 145 метрів, знаходиться вона неподалік річки Оріль. Гора з’явилася внаслідок танення льодовика і складається з моренових наносів. На початку минулого століття на горі сталася ерозія ґрунтів, внаслідок чого вона стала руйнуватися. Щоб врятувати Калитву, її засадили різними деревами – дубом, кленом, ясенем, акацією. Сьогодні гора Калитва – це центр заповідного урочища площею 400 га.

У літописах Калитву називали Половецьким валом на річці Кут і вважали її початком Великого Шовкового шляху. За часів козаків Калитва вважалася захисним валом та «Караул-горою», оскільки з вершини гори було добре видно навколишні дороги. Вважалося, що якщо на вершині Калитви розводили вогонь – то вороги вже близько. Також, згідно з легендами, на самій вершині гори заховано козацьке золото.

Кручі-порт

У селі Капулівка у Нікопольському районі є високий берег висотою до 30 метрів. Його називають «Панські кручі». Раніше тут причалювали давньогрецькі кораблі, а кручі досліджував Дмитро Яворницький. Також, згідно з розповідями місцевих жителів, тут бував і Тарас Шевченко. Раніше з круч можна було побачити «Каховське море», але сьогодні відкривається вид на молодий ліс.

Місце «діяльності» скіфів

Скелі «Орлине гніздо» розташовані неподалік Кривого Рогу. Висота становить до 30 метрів. Це визначна пам’ятка природного походження, вони є геологічним пам’ятником природи. Площа скель – 62 га, вік – понад 2050 млн років. Найбільша скеля названа Орлине гніздо – вона дала «ім’я» всій групі пагорбів. Висота її 28 метрів, довжина 25 метрів. Згідно з місцевими легендами, у цих гротах скіфи видобували руду, а козаки тримали скарбницю.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: