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ТОП-3 найвідоміші гори неподалік Дніпра: своя «Говерла» та місце, де козаки ховали скарбницю

Сьогодні 17:34
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Неподалік Дніпра є свої гори та скелі. Найбільша з них – гора Калитва була спостережним пунктом козаків. Кожна височина має свої легенди і секрети.

Новости Днепра про ТОП-3 найвідоміші гори неподалік Дніпра: своя «Говерла» та місце, де козаки ховали скарбницю

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-3 найвідоміші гори та височини у Дніпропетровській області.

Розтанувший льодовик

«Місцевою Говерлою» називають гору Калитву у Царичанському районі. Її висота 145 метрів, знаходиться вона неподалік річки Оріль. Гора з’явилася внаслідок танення льодовика і складається з моренових наносів. На початку минулого століття на горі сталася ерозія ґрунтів, внаслідок чого вона стала руйнуватися. Щоб врятувати Калитву, її засадили різними деревами – дубом, кленом, ясенем, акацією. Сьогодні гора Калитва – це центр заповідного урочища площею 400 га.

Новости Днепра про ТОП-3 найвідоміші гори неподалік Дніпра: своя «Говерла» та місце, де козаки ховали скарбницю

У літописах Калитву називали Половецьким валом на річці Кут і вважали її початком Великого Шовкового шляху. За часів козаків Калитва вважалася захисним валом та «Караул-горою», оскільки з вершини гори було добре видно навколишні дороги. Вважалося, що якщо на вершині Калитви розводили вогонь – то вороги вже близько. Також, згідно з легендами, на самій вершині гори заховано козацьке золото.

Кручі-порт

У селі Капулівка у Нікопольському районі є високий берег висотою до 30 метрів. Його називають «Панські кручі». Раніше тут причалювали давньогрецькі кораблі, а кручі досліджував Дмитро Яворницький. Також, згідно з розповідями місцевих жителів, тут бував і Тарас Шевченко. Раніше з круч можна було побачити «Каховське море», але сьогодні відкривається вид на молодий ліс.

Новости Днепра про ТОП-3 найвідоміші гори неподалік Дніпра: своя «Говерла» та місце, де козаки ховали скарбницю

Місце «діяльності» скіфів

Скелі «Орлине гніздо» розташовані неподалік Кривого Рогу. Висота становить до 30 метрів. Це визначна пам’ятка природного походження, вони є геологічним пам’ятником природи. Площа скель – 62 га, вік – понад 2050 млн років. Найбільша скеля названа Орлине гніздо – вона дала «ім’я» всій групі пагорбів. Висота її 28 метрів, довжина 25 метрів. Згідно з місцевими легендами, у цих гротах скіфи видобували руду, а козаки тримали скарбницю.

Новости Днепра про ТОП-3 найвідоміші гори неподалік Дніпра: своя «Говерла» та місце, де козаки ховали скарбницю

 

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