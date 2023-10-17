Что раньше было на месте «Меноры» в Днепре: клуб для рабочих, санитарная лаборатория и молельный дом

В эти дни исполнилось 11 лет с момента как в 2012 году в Днепре был открыт самый большой в мире еврейский центр «Менора». Здание построено в форме 7 башен разной высоты. Они символизируют Храмовый семисвечник. В состав комплекса вошли несколько старинных зданий Днепра.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, что раньше было на месте «Меноры».

Общая площадь комплекса «Менора» — более 50 тыс кв м. Самая высокая башня – 22 этажа, самая низкая – 7 этажей. В Центре есть несколько кафе, ресторанов, залов, отелей, офисов, музей Холокоста.

В месте, где сегодня стоит «Менора» первые поселения евреев возникли еще в 1790-х годах. Большинство местных жителей занимались торговлей и ремеслами, а улица получила название Еврейская.

Синагога «Золотая Роза» была построена в 1852 году на месте деревянного молельного дома. Строили ее 15 лет. В 1929 году она была закрыта и передана союзу швейников, где позже открылся клуб для рабочих швейной фабрики им. Володарского. В 1980-х из него сделали склад фабрики.

В 1996 году синагога была возвращена еврейской общины, а в 2000 году была закончена ее реконструкция. Через время рядом с синагогой была возведена «Менора».

Рядом с синагогой в 1846 году было построено здание нового молитвенного дома. Сейчас на его месте находится одна из башен «Меноры».

Также в состав комплекса вошел дом Давида Пчелкина, выстроенный в 1898 году. Автором здания стал архитектор Дмитрий Скоробогатов. Здание, планировавшееся как домашняя резиденция превратилось в доходный дом, где можно было снять дорогие квартиры на несколько комнат. В начале 1920-х в здании была размещена областная сельскохозяйственная опытная станция, Окружная санитарная лаборатория, со временем они сменились на Институт кукурузы и Окружную малярийную стацию. После Второй мировой войны тут была коммуналка, а с 1950-х годов Дом моделей.

Сегодня здание отреставрировано полностью и практически до мельчайших деталей. Здесь проводятся различные мероприятия, встречи и конференции.

фото: А. Волок

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