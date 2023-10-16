Ветерани з Дніпра можуть отримати гроші на розвиток бізнесу:  що потрібно і як це зробити

Журналісти dnepr.info розбиралися, що має бути зазначено у бізнес-плані, як подати заяву на грант.
Подати заяву на отримання гранту можна двома способами – офлайн – в одному з відділень Ощадбанку та онлайн – за допомогою порталу «Дія». При використанні порталу необхідно заповнити онлайн-заявку, прикріпити бізнес-план та підписати все за допомогою електронного підпису.
Також подати заяву на грант може чоловік чи дружина ветерана, але таку заяву має підписати сам військовий своїм електронним підписом.
Сума гранту складає до 250 тис грн. Виплачують її частинами після схвалення заяви та бізнес-плану. Дізнатися, що ідея для бізнесу знайшла підтримку можна буде в особистому кабінеті на порталі «Дія».
Для отримання грантової допомоги ветеран має скласти бізнес-план. У документі має бути докладний опис процесів, деталізована ідея, на що саме будуть витрачені кошти, зазначена цільова аудиторія проекту, перевага продукту чи послуг порівняно з іншими аналогічними на ринку, а також зазначено власні джерела надходжень майбутнього підприємця.
Грант може становити від 250 тис грн до 1 млн грн залежно від того, скільки робочих місць планується створити при запуску бізнесу. Так, до 250 тис грн отримають ті, хто хоче створити одне робоче місце, до 500 тис грн ті, хто хоче створити 2 робочі місця. Претендувати на отримання до 1 млн грн грантової допомоги можуть лише ті, хто вже понад 3 роки зареєстрований як ФОП. При цьому, одержувач гранту повинен створити до 4-х робочих місць два з яких повинні зайняти учасники бойових дій. У другому та третьому випадку грантова програма покриває до 70% вартості проекту, а працівників потрібно найняти протягом півроку після відкриття бізнесу.
Кошти, отримані у вигляді гранту можна витратити на меблі та транспорт для комерційного використання, купівлю ліцензійного програмного забезпечення, на матеріали для реалізації бізнес-плану, послуги з маркетингу та реклами, оренду приміщень, обладнання, лізинг, франшизу.
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