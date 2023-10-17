10 варіантів для незвичайного побачення у Дніпрі восени 2023

Якщо влітку зустрічатися з друзями чи другою половинкою можна було на прогулянці в парку, на пікніку, на пляжі або на набережній, то з настанням холодів зустрічей зазвичай стає менше, оскільки більшість літніх розваг недоступна і зайвий раз ходити вулицею просто не хочеться. З настанням осені вже не призначити побачення на вулиці, біля річки та не завжди можливо прогулятись містом чи посидіти у відкритому кафе.

Щоб це виправити, журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 варіантів для осінніх розваг та варіантів побачень у Дніпрі.

Прогулянка на конях

Розвагу не можна назвати занадто екстремальною, якщо тільки кінь не почне нести вершника в далечінь, але елемент незвичайності в ньому є. У середньому покататися годину на коні у Дніпрі коштуватиме 700 грн. Прогулянка може проходити як на вулиці, так і у манежі. За годину можна навчитися триматися у сідлі та освоїти базовий стиль їзди. Увесь час поряд буде присутній тренер.

Роупджампінг

Відчути вільне падіння можна за допомогою роупджампінгу. Висоту, з якої хочеться стрибнути, можна вибрати самостійно – у Дніпрі є варіанти стрибків з висоти від 35 метрів до 75 метрів. При цьому у вільному падінні людина летітиме від 25 до 55 метрів. Стрибок з висоти вважається класикою екстриму і запам’ятається довго. Організатори стрибків обіцяють, що стрибок допоможе не лише перемогти страх висоти, а й зарядить позитивними емоціями. Вартість стрибка від 600 до 1000 грн. залежно від висоти. Стрибати можна практично за будь-якої погоди.

Кеглі та кулі

Гру в боулінг також не можна назвати екстремальною розвагою, але вона допоможе зарядитися позитивними емоціями, провести час у колі друзів і сховатися від негоди за вікном. Провести гру можна навіть якщо на вулиці йде злива. А збити кеглі не так просто, як здається на перший погляд – щоб виграти потрібна стратегія та знання секретів техніки кидка кулі. Година гри в Дніпрі коштуватиме 770 грн для команди з 5-ти осіб.

Політ в аеротрубі

Декілька хвилин у невагомості можна провести та відчути за допогою польоту в аеротрубі. Вартість розваги – від 800 грн за 2 хвилини, але тривалість польоту можна обирати самостійно. Чим більше хвилин – тим дешевшим у підсумку буде політ. Літати потрібно буде у спеціальному шоломі та костюмі – їх видають. Отримати велику кількість позитивних емоцій можна як одному, так і з друзями.

Їзда на велосипеді

Одна з найдоступніших осінніх розваг. Кататися можна самостійно, в компанії друзів та однодумців, вже прокладеними іншими велосипедистами маршрутами або придумавши свої власні. Їзда на велосипеді має масу переваг і один недолік – неможливість кататися під дощем і при низькій температурі, а також неможливість їздити в темний час доби, після роботи. Оренда велосипеда обійдеться у 200 грн за годину або у 500 грн на день.

Як гонщик

Поїздка на баггі коштуватиме 1,2 тис грн з особи за півтори години їзди. Прогулянка на невеликій чотириколісній машинці зазвичай проходить лісистою місцевістю, де немає дороги. Розвага досить екстремальна, гонщику обов’язково потрібен шолом (його видають). Покататися на баггі можна будь-коли, головне, щоб не було дощу. Аналогічно можна проїхати і на квадроциклі, але така поїздка коштуватиме трохи дешевше – за півтори години їзди потрібно викласти 900 грн.

Трюки на батуті

Весело провести похмурий осінній день можна стрибаючи на батуті – розвага родом із дитинства коштуватиме в середньому 300 грн за людину. Поруч буде тренер, який покаже правильну техніку стрибків та навчить простим трюкам.

Квест

Відчути себе героєм фільмів, розгадати детективну загадку, вибратися зі страшної кімнати чи пограбувати банк, знайти вбивцю, подолати стихію – все можливо у квесті. Клієнт сам обирає сюжет гри. Позитивні емоції, спілкування та приємні спогади гарантовані. У Дніпрі відвідати квест коштуватиме 800 грн за двох.

На колесах

Катання на роликах завжди асоціюється з літніми днями у парку. Але кататися на них у Дніпрі можна за будь-якої пори року, на спеціальному роллердромі. Година прокату ковзанів коштуватиме 40 грн. Для тих, хто забув як правильно кататися чи просто хоче цьому навчитися – послуги тренера коштуватимуть 300 грн на годину.

Віртуальна реальність

У холодні осінні дні, коли за вікном сиро чи йде дощ, можна поринути у віртуальний світ VR-ігор. Сюжет гри кожен обирає сам. А для самої гри потрібен шолом, навушники та контролери – все це видається у клубі. Гра відбувається так: кожного гравця відводять до окремої кімнати, де він зможе вільно рухатися. Всі його дії зчитує спеціальний датчик, завдяки якому всі рухи гравця потрапляють у гру, а за допомогою шолома він може бачити, як поводяться у грі його друзі, що знаходяться за сусідньою стінкою. Друзі, своєю чергою, бачать його рухи. Також вони чують один одного і можуть взаємодіяти у вигаданому світі гри. У такий спосіб можна стати учасником гри-шутера, аркади, технотрилера чи симулятора. Триває гра годину, вартість – 300 грн з однієї особи.

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