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  • Серйозна ДТП на Вознесенській: у зіткненні постраждало троє людей, серед них дитина

Серйозна ДТП на Вознесенській: у зіткненні постраждало троє людей, серед них дитина

Сьогодні 17:21
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Сьогодні у Дніпрі на вулиці Вознесенській сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про Серйозна ДТП на Вознесенській: у зіткненні постраждало троє людей, серед них дитина

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

За попередньою інформацією водій автомобіля Skoda виконуючи поворот не пропустив автомобіль Jeep, в результаті чого сталось лобове зіткнення, — йдеться у повідомленні.

Після удару водій автомобіля Jeep втратив керування над транспортним засобом та врізався у припарковану неподалік Volvo.

У автотрощі постраждав водій Skoda та його неповнолітня дитина. Тілесні ушкодження отримав і водій Jeep.

На місці працюють слідчі з ДТП, які будуть з’ясовувати деталі інциденту.

Сьогодні ми писали про аварію на вулиці Далекій, в якій травми отримав водій ЗАЗ.

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Новости Днепра про Серйозна ДТП на Вознесенській: у зіткненні постраждало троє людей, серед них дитинаУкраїнська

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