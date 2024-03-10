Серйозна ДТП на Вознесенській: у зіткненні постраждало троє людей, серед них дитина

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
За попередньою інформацією водій автомобіля Skoda виконуючи поворот не пропустив автомобіль Jeep, в результаті чого сталось лобове зіткнення, — йдеться у повідомленні.
Після удару водій автомобіля Jeep втратив керування над транспортним засобом та врізався у припарковану неподалік Volvo.
У автотрощі постраждав водій Skoda та його неповнолітня дитина. Тілесні ушкодження отримав і водій Jeep.
На місці працюють слідчі з ДТП, які будуть з’ясовувати деталі інциденту.
Сьогодні ми писали про аварію на вулиці Далекій, в якій травми отримав водій ЗАЗ.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі вщент вигорів легковик Chery QQ.
У Дніпрі чоловік викрав у жінки зі столу майно та…
Сьогодні у Кривому Розі повісився 16-річний хлопець.
Мер Дніпра прокоментував скандальні заяви Папи Римського.