Серьезное ДТП на Вознесенской: в столкновении пострадали три человека, среди них ребенок

Сегодня в Днепре на улице Вознесенской произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

По предварительной информации водитель автомобиля Skoda, выполняя поворот, не пропустил автомобиль Jeep, в результате чего произошло лобовое столкновение, — говорится в сообщении.

После удара водитель автомобиля Jeep потерял управление над транспортным средством и врезался в припаркованную неподалеку от Volvo.

В аварии пострадал водитель Skoda и его несовершеннолетний ребенок. Телесные повреждения получил и водитель Jeep.

На месте работают следователи по ДТП, которые будут выяснять детали инцидента.

Сегодня мы писали об аварии на улице Дальней, в которой травмы получил водитель ЗАЗ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: