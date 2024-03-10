Серьезное ДТП на Вознесенской: в столкновении пострадали три человека, среди них ребенок

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
По предварительной информации водитель автомобиля Skoda, выполняя поворот, не пропустил автомобиль Jeep, в результате чего произошло лобовое столкновение, — говорится в сообщении.
После удара водитель автомобиля Jeep потерял управление над транспортным средством и врезался в припаркованную неподалеку от Volvo.
В аварии пострадал водитель Skoda и его несовершеннолетний ребенок. Телесные повреждения получил и водитель Jeep.
На месте работают следователи по ДТП, которые будут выяснять детали инцидента.
Сегодня мы писали об аварии на улице Дальней, в которой травмы получил водитель ЗАЗ.
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