Росіяни вдарили з важкої артилерії по храму в Нікополi: є постраждалі

З важкої артилерії окупанти вдарили по храму в Нікополi. На жаль, є поранені: 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.
Наслідки обстрілу уточнюються.
Злочини ворога не залишаться безкарними. За все буде відплата. Щиру віру і світло української душі не затьмарить морок агресора, – зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що кількість жертв удару рф по Слов’янську зросла: під завалами шукають ще 3 людей.
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