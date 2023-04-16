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  • Кількість жертв удару рф по Слов’янську зросла: під завалами шукають ще 3 людей

Кількість жертв удару рф по Слов’янську зросла: під завалами шукають ще 3 людей

Сьогодні 12:56
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У ДСНС зазначили, що під завалами ще можуть залишатися троє людей.

Новости Днепра про Кількість жертв удару рф по Слов’янську зросла: під завалами шукають ще 3 людей

З-під завалів на місці російського удару у Слов’янську вилучили тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

На місці проведення аварійно-рятувальних робіт вилучено тіло загиблого чоловіка. Роботи тривають, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що під завалами ще можуть залишатися три особи.

Новости Днепра про Кількість жертв удару рф по Слов’янську зросла: під завалами шукають ще 3 людей

Новости Днепра про Кількість жертв удару рф по Слов’янську зросла: під завалами шукають ще 3 людей

Нагадаємо, 14 квітня російські окупанти обстріляли Слов‘янськ у Донецькій області. Росіяни випустили по місту щонайменше сім ракет С-300. Шість влучили по житловому сектору, ще одна – в територію ландшафтного парку.

Станом на 12:00 16 квітня внаслідок обстрілу постраждало 34 особи, з них 12 загиблих та 22 поранених. Серед загиблих 2-річний хлопчик. Він помер у кареті швидкої допомоги.

Новости Днепра про Кількість жертв удару рф по Слов’янську зросла: під завалами шукають ще 3 людей

Не пробачимо! Помстимося! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни масовано атакували Запорізьку область: зруйновано церкву. 

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Новости Днепра про Кількість жертв удару рф по Слов’янську зросла: під завалами шукають ще 3 людейУкраїнська

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