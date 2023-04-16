Кількість жертв удару рф по Слов’янську зросла: під завалами шукають ще 3 людей

З-під завалів на місці російського удару у Слов’янську вилучили тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
На місці проведення аварійно-рятувальних робіт вилучено тіло загиблого чоловіка. Роботи тривають, – йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що під завалами ще можуть залишатися три особи.
Нагадаємо, 14 квітня російські окупанти обстріляли Слов‘янськ у Донецькій області. Росіяни випустили по місту щонайменше сім ракет С-300. Шість влучили по житловому сектору, ще одна – в територію ландшафтного парку.
Станом на 12:00 16 квітня внаслідок обстрілу постраждало 34 особи, з них 12 загиблих та 22 поранених. Серед загиблих 2-річний хлопчик. Він помер у кареті швидкої допомоги.
Не пробачимо! Помстимося!
Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни масовано атакували Запорізьку область: зруйновано церкву.
Читайте також:
Автор:
У суботу, 15 квітня, у селі Вільне на вулиці Садовій…
Через підняття рівня води у річці Дніпро відмічається часткове затоплення…
Відбувся черговий великий обмін полоненими.
У Великодню ніч російські загарбники влаштували масовану атаку на Запорізьку…