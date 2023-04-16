Россияне ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе: есть пострадавшие

Пасхальная ночь на Днепропетровщине прошла мирно, но уже днем ​​россияне обстреляли Никополь.

Из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по храму в Никополе. К сожалению, есть раненые: 57-летний мужчина – на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина – госпитализирована.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Кроме храма, в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач, четыре хозяйственные постройки, еще одна – уничтожена.

Последствия обстрелов уточняются.

Преступления врага не останутся безнаказанными. За все будет возмездие. Искреннюю веру и свет украинской души не омрачит мрак агрессора, – отметил Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что количество жертв удара рф по Славянску возросло: под завалами ищут еще 3 человека.

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