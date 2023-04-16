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Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

Сьогодні 11:57
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Через підняття рівня води у річці Дніпро відмічається часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

Так, у місті Дніпро було підтоплено подвір’я приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Перевіз Амур-Нижньодніпровського району. Рівень води у дворі становив близько 30 см. Співробітники ДСНС відкачали її за допомогою мотопомпи.

Крім того, у Новокодацькому районі спостерігалось підтоплення трьох приватних домоволодінь, розташованих на вулиці Набережній. Рівень води на подвір’ях сягав 50 см.

Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

У селищі Обухівка Дніпровського району було підтоплено територію чотирьох приватних домоволодінь на вулиці Кленовій, а також територію бази відпочинку «Дача Горця», де рівень води складав від 15 до 30 см.

Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

У селищі Курилівка Петриківської селищної територіальної громади відмічалось підтоплення трьох садових товариств. Здійснивши об’їзд територій, фахівці ДСНС встановили, що переважна кількість підтоплених будівель – це дачні будинки, з яких у нічний час люди виїжджають. Будинки, у яких люди мешкають постійно, не затоплені.

Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Вода вже впала на 30 см від найбільшого рівня.

Мобільні оперативні групи ДСНС здійснюють об’їзд територій та контроль стану підтоплених ділянок.

Інформація щодо підтоплень станом на 10:00 16 квітня:

Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

Бережіть своє життя! 

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Новости Днепра про Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)Українська

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