Дніпропетровщина потерпає від підтоплень: затоплено 148 будинків (ФОТО)

Через підняття рівня води у річці Дніпро відмічається часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Дніпропетровщині.

Так, у місті Дніпро було підтоплено подвір’я приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Перевіз Амур-Нижньодніпровського району. Рівень води у дворі становив близько 30 см. Співробітники ДСНС відкачали її за допомогою мотопомпи.

Крім того, у Новокодацькому районі спостерігалось підтоплення трьох приватних домоволодінь, розташованих на вулиці Набережній. Рівень води на подвір’ях сягав 50 см.

У селищі Обухівка Дніпровського району було підтоплено територію чотирьох приватних домоволодінь на вулиці Кленовій, а також територію бази відпочинку «Дача Горця», де рівень води складав від 15 до 30 см.

У селищі Курилівка Петриківської селищної територіальної громади відмічалось підтоплення трьох садових товариств. Здійснивши об’їзд територій, фахівці ДСНС встановили, що переважна кількість підтоплених будівель – це дачні будинки, з яких у нічний час люди виїжджають. Будинки, у яких люди мешкають постійно, не затоплені.

На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Вода вже впала на 30 см від найбільшого рівня.

Мобільні оперативні групи ДСНС здійснюють об’їзд територій та контроль стану підтоплених ділянок.

Інформація щодо підтоплень станом на 10:00 16 квітня:

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