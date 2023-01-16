Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: одну з мешканок врятували ляльки-мотанки

Страшне горе трапилося у суботу, 14 січня, у Дніпрі.

Російська ракета влучила у багатоповерхівку на житловому масиві Перемога. На жаль, 36 дніпрян загинули, 75 отримали поранення.

Але є у цій трагедії є й дивовижні історії. Так, відому народну майстриню Інну Івінську врятували ляльки-мотанки.

Про це розповіла Валентина Слобода, арт-директор Дніпровського будинку мистецтв.

В одному з цих під’їздів була (тепер уже була!) квартира нашої майстрині-лялькарки, членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва України, активної членкині нашого творчого об’єднання Інни Івінської. Ні квартири, ні речей, ні документів… У момент вибуху Інна Василівна проводила з 13.00 в центрі міста майстер-клас у рамках проекту “Українська Жінка, як символ об’єднання поколінь Нації”. Створювали новий образ народної ляльку “Переможна. Щаслива. Вільна”, який і придумала майстриня”, – розповіла Валентина Слобода.

Саме те, що жінка проводила майстер-клас, врятувало її життя.

Зараз Інна Василівна з чоловіком живе у мами на Перемозі. Безумовно, ми всі хочемо допомогти їй, її родині. Охочі можуть доєднатися: карта Privatbank 4149 6090 0535 8140 Ivinska”, – доповнила арт-директор Дніпровського будинку мистецтв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Monobank збирає кошти на допомогу постраждалим від ракетного удару у Дніпрі.

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