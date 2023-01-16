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Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світла

Сьогодні 10:01
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Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі та області застосовані екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світла

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Якщо ви абонент Центральної енергетичної компанії (ЦЕК), то перевіряйте ймовірність відключень тут.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Віримо в перемогу! – зазначають фахівці.

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Новости Днепра про Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світлаУкраїнська

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