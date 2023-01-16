Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: одну из жительниц спасли куклы-мотанки

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: одну из жительниц спасли куклы-мотанки

Сегодня 11:43
просмотров

Страшное горе произошло в субботу, 14 января, в Днепре.
Новости Днепра про Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: одну из жительниц спасли куклы-мотанки

Инна Ивинская и ее авторская кукла.

Российская ракета попала в многоэтажку на жилом массиве Победа. К сожалению, 36 днепрян погибли, 75 получили ранения.

Но есть в этой трагедии и удивительные истории. Так, известную народную мастерицу Инну Ивинскую спасли куклы-мотанки.

Об этом рассказала Валентина Слобода, арт-директор Днепровского дома искусств.

В одном из этих подъездов была (теперь уже была!) квартира нашей мастерицы-кукольницы, члена Национального союза мастеров народного искусства Украины, активного члена нашего творческого объединения Инны Ивинской. Ни квартиры, ни вещей, ни документов… В момент взрыва Инна Васильевна проводила с 13:00 в центре города мастер-класс в рамках проекта «Украинская Женщина как символ объединения поколений Нации». Создавали новый образ народной куклы “Победная. Счастливая. Свободная”, которую и придумала мастерица”, – рассказала Валентина Слобода.

Именно то, что женщина проводила мастер-класс, спасло ее жизнь.

Сейчас Инна Васильевна с мужем живут у мамы на Победе. Безусловно, все мы хотим помочь ей, ее семье. Желающие могут присоединиться: карта Privatbank 4149 6090 0535 8140 Ivinska”, – дополнила арт-директор Днепровского дома искусств.

Новости Днепра про Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: одну из жительниц спасли куклы-мотанки

Напомним, ранее мы писали, что Monobank собирает средства в помощь пострадавшим от ракетного удара в Днепре.

Читайте также:

Новости Днепра про Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: одну из жительниц спасли куклы-мотанкиУкраїнська Новости Днепра про Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: одну из жительниц спасли куклы-мотанкиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Несут цветы и игрушки: как сейчас выглядит дом в Днепре, разрушенный российской ракетой (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:30
    Несут цветы и игрушки: как сейчас выглядит дом в Днепре, разрушенный российской ракетой (ФОТО)

    Суббота. 14 января. Праздник. Днепряне собираются всей семьей, чтобы отпраздновать.…

    Движение затруднено: в Днепре на Крестьянском спуске застряла фура
    Новости Днепра
    Сегодня 15:58
    Движение затруднено: в Днепре на Крестьянском спуске застряла фура

    Будьте внимательны!

    Ракетный удар по дому на Победе: картина художника из Днепра стала пророческой
    Новости Днепра
    Сегодня 14:31
    Ракетный удар по дому на Победе: картина художника из Днепра стала пророческой

    Известный художник из Днепра снова написал пророческую картину.

    День памяти киборгов: хронология событий битвы за ДАП
    Новости Днепра
    Сегодня 14:29
    День памяти киборгов: хронология событий битвы за ДАП

    Сегодня в Украине – «День памяти киборгов», защитников, отражавших атаки…

    Последние новости

    Несут цветы и игрушки: как сейчас выглядит дом в Днепре, разрушенный российской ракетой (ФОТО)
    Несут цветы и игрушки: как сейчас выглядит дом в Днепре, разрушенный российской ракетой (ФОТО)

    Суббота. 14 января. Праздник. Днепряне собираются всей семьей, чтобы отпраздновать. В том числе и жители дома на Набережной Победы.

    Сегодня 17:30
    0
    просмотров
    Движение затруднено: в Днепре на Крестьянском спуске застряла фура
    Движение затруднено: в Днепре на Крестьянском спуске застряла фура

    Будьте внимательны!

    Сегодня 15:58
    0
    просмотров
    Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида: ей было 95 лет
    Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида: ей было 95 лет

    В Италии в возрасте 95 лет скончалась икона итальянского кинематографа, актриса Джина Лоллобриджида.

    Сегодня 15:26
    0
    просмотров
    Ракетный удар по дому на Победе: картина художника из Днепра стала пророческой
    Ракетный удар по дому на Победе: картина художника из Днепра стала пророческой

    Известный художник из Днепра снова написал пророческую картину.

    Сегодня 14:31
    просмотров
    День памяти киборгов: хронология событий битвы за ДАП
    День памяти киборгов: хронология событий битвы за ДАП

    Сегодня в Украине – «День памяти киборгов», защитников, отражавших атаки врага в Донецком аэропорту в течение 2014-2015 годов. Противостояние длилось 242 дня. Оборона аэродрома стала символом несокрушимости нашего войска, а защитников терминалов сами враги называли «киборгами». Журналисты dnepr.info решили вспомнить…

    Сегодня 14:29
    просмотров
    В Днепре под завалами разрушенного российской ракетой дома погиб 17-летний Максим Богуцкий
    В Днепре под завалами разрушенного российской ракетой дома погиб 17-летний Максим Богуцкий

    14 января российская ракета попала в многоквартирный дом в Днепре.

    Сегодня 13:51
    0
    просмотров
    Были на кухне и делали свечи: родителей девушки, сидевшей на завалах дома в Днепре, нашли мертвыми
    Были на кухне и делали свечи: родителей девушки, сидевшей на завалах дома в Днепре, нашли мертвыми

    23-летняя жительница Днепра Анастасия Швец, сидевшая на руинах своего дома, сообщила, что ее родителей нашли мертвыми.

    Сегодня 13:43
    1
    просмотров
    Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса
    Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

    Сегодня, 16 января, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 12:53
    1
    просмотров
    Дом, квартира или авто пострадали от ракетной атаки: как получить компенсацию (ИНСТРУКЦИЯ)
    Дом, квартира или авто пострадали от ракетной атаки: как получить компенсацию (ИНСТРУКЦИЯ)

    Когда происходит чрезвычайная ситуация, то пострадавший человек часто не знает, что делать в первую очередь, потому что находится в состоянии шока. Журналисты dnepr.info узнали, что нужно делать, если имущество пострадало в результате ракетных ударов или обстрелов вражескими снарядами и составили…

    Сегодня 12:18
    0
    просмотров
    Каждая гривна важна: Monobank собирает средства в помощь пострадавшим от ракетного удара в Днепре
    Каждая гривна важна: Monobank собирает средства в помощь пострадавшим от ракетного удара в Днепре

    В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

    Сегодня 11:14
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх