Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: одну из жительниц спасли куклы-мотанки

Российская ракета попала в многоэтажку на жилом массиве Победа. К сожалению, 36 днепрян погибли, 75 получили ранения.
Но есть в этой трагедии и удивительные истории. Так, известную народную мастерицу Инну Ивинскую спасли куклы-мотанки.
Об этом рассказала Валентина Слобода, арт-директор Днепровского дома искусств.
В одном из этих подъездов была (теперь уже была!) квартира нашей мастерицы-кукольницы, члена Национального союза мастеров народного искусства Украины, активного члена нашего творческого объединения Инны Ивинской. Ни квартиры, ни вещей, ни документов… В момент взрыва Инна Васильевна проводила с 13:00 в центре города мастер-класс в рамках проекта «Украинская Женщина как символ объединения поколений Нации». Создавали новый образ народной куклы “Победная. Счастливая. Свободная”, которую и придумала мастерица”, – рассказала Валентина Слобода.
Именно то, что женщина проводила мастер-класс, спасло ее жизнь.
Сейчас Инна Васильевна с мужем живут у мамы на Победе. Безусловно, все мы хотим помочь ей, ее семье. Желающие могут присоединиться: карта Privatbank 4149 6090 0535 8140 Ivinska”, – дополнила арт-директор Днепровского дома искусств.
Напомним, ранее мы писали, что Monobank собирает средства в помощь пострадавшим от ракетного удара в Днепре.
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