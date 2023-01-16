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Діти до вибуху вийшли на вулицю: через ракетну атаку по Дніпру загинуло подружжя переселенців з Нікополя

Сьогодні 11:10
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14 січня загинуло подружжя із Нікополя, яке втекло в Дніпро від постійних обстрілів.

Новости Днепра про Діти до вибуху вийшли на вулицю: через ракетну атаку по Дніпру загинуло подружжя переселенців з Нікополя

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки 14 січня загинуло подружжя. Як виявилося, вони півроку тому разом з дітьми перебралися до Дніпра з Нікополя.
 
Ірина та Максим жили на восьмому поверсі багатоповерхівки, у яку вдарила ракета. Як розповіла дружина брата Ірини, перед вибухом діти вийшли на вулицю, а подружжя ще було в квартирі. Зараз 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна перебувають у лікарні, передає ТСН.
 
Саме в цьому домі, в цьому злощасному під’їзді жила сестра мого Антона. Восьмий поверх. Сьогодні можна без проблем розгледіти колір шпалер у вітальні, адже ці фото облетіли чи не весь світ. Діти вийшли на вулицю, коли клята бл*діна прилетіла прямо до них у дім, – розповіла родичка загиблих.
 

Новости Днепра про Діти до вибуху вийшли на вулицю: через ракетну атаку по Дніпру загинуло подружжя переселенців з Нікополя

На ранок 16 січня відомо, що російська атака забрала життя 35 людей, серед яких двоє дітей. Врятувати з-під руїн вдалося 39 людей. Поранення отримали 75 людей, серед яких 14 – діти. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває.
 

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Новости Днепра про Діти до вибуху вийшли на вулицю: через ракетну атаку по Дніпру загинуло подружжя переселенців з НікополяУкраїнська

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