Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У різних країнах Європи пройшли акції в пам’ять загиблих у Дніпрі

Сьогодні 10:32
просмотров

У різніх країнах пройшли акції на підтримку Дніпра.

Новости Днепра про У різних країнах Європи пройшли акції в пам'ять загиблих у Дніпрі

У деяких містах Европи відбулись заходи в пам‘ять загиблих у Дніпрі, внаслідок терористичного удару росії по житловому будинку.

Люди зібралися з плакатами на людних площах або перед адмінбудівлями місцевої влади. 

Вони вимагають покарання для Росії, за останній ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, який забрав життя десятка людей. 

Нагадаємо, на цю атаку відреагували очільники майже всіх держав Європи, а також прем’єр Канали та представники США. 

Новости Днепра про У різних країнах Європи пройшли акції в пам'ять загиблих у Дніпрі

Новости Днепра про У різних країнах Європи пройшли акції в пам'ять загиблих у Дніпрі

Новости Днепра про У різних країнах Європи пройшли акції в пам'ять загиблих у Дніпрі

Читайте також:

Новости Днепра про У різних країнах Європи пройшли акції в пам'ять загиблих у ДніпріУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Українців закликали готуватися до “важких днів“ і тривалих відключень електроенергії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Українців закликали готуватися до “важких днів“ і тривалих відключень електроенергії

    Чергова ракетна атака агресора, здійснена 14 січня, призвела до значного…

    У Дніпрі на місці ракетного удару з’явилася “зупинка скорботи”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    У Дніпрі на місці ракетного удару з’явилася “зупинка скорботи”

    Другу добу триває пошукова операція у Дніпрі. Без спину працюють…

    Як сьогодні працює громадський транспорт у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Як сьогодні працює громадський транспорт у Дніпрі

    Сьогодні 16 січня у Дніпрі працюють технічні рейси.

    Кількість жертв удару росії по Дніпру знову зросла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Кількість жертв удару росії по Дніпру знову зросла

    У Дніпрі знову зросла кількість жертв від російського удар по…

    Наверх