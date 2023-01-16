У різних країнах Європи пройшли акції в пам’ять загиблих у Дніпрі

У деяких містах Европи відбулись заходи в пам‘ять загиблих у Дніпрі, внаслідок терористичного удару росії по житловому будинку.
Люди зібралися з плакатами на людних площах або перед адмінбудівлями місцевої влади.
Вони вимагають покарання для Росії, за останній ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, який забрав життя десятка людей.
Нагадаємо, на цю атаку відреагували очільники майже всіх держав Європи, а також прем’єр Канали та представники США.
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