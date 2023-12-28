Прогнози щодо ЗСУ у Криму справдились – українці були там цього року, – представник ГУР

Прогнози про те, що українські війська зайдуть в окупований Крим улітку 2023 року справдились, оскільки Сили оборони дійсно були на півострові.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв’ю “Суспільному”.

Він зазначив, що інформація — це також зброя.

Інформація від офіційних осіб, від військово-політичного керівництва, також інструмент впливу. Вони робляться тоді, коли це потрібно і отримується відповідний результат. А що стосується конкретних заяв — вони справдились. Українці були в Криму цього року і цього літа, — сказав він.

Нагадаємо, цього року українські військові здійснили низку успішних операцій у Криму та поблизу нього. Однією з найуспішніших операцій українських розвідників було повернення контролю над “вишками Бойка” – нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі, які росія захопила ще 2015 року, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

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