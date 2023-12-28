Прогнозы о ВСУ в Крыму осуществились – украинцы были там в этом году, – представитель ГУР

Прогнозы о том, что украинские войска зайдут в оккупированный Крым летом 2023 года осуществились, поскольку Силы обороны действительно были на полуострове.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью “Суспільному”.

Он отметил, что информация — это также оружие.

Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства, также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это нужно и получается соответствующий результат. А что касается конкретных заявлений — они осуществились. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом», — сказал он.

Напомним, в этом году украинские военные совершили ряд успешных операций в Крыму и возле него. Одной из самых успешных операций украинских разведчиков было возвращение контроля над «вышками Бойко» — нефтедобывающими платформами возле берегов Крыма в Черном море, которые россия захватила еще в 2015 году, а с начала полномасштабного вторжения использовала в военных целях, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: