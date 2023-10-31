Посеред Дніпра помітили “птеродактиля” (ФОТО)

Монстра який махає крилами посеред річки помітив пан Констянтин та поділився фото птаха на своїй Facebook-сторінці. Птеродактилем виявився звичайний баклан, якого часто можна помітити в акваторії Дніпра. Втім, птах досить великий та голодний.
Мешканці Дніпра зазначають, що птах виглядає досить моторошно. Ці великі птахи відрізняються невгамовним апетитом: бакланам до снаги з’їсти до 3 кілограмів риби за добу.
Ці птахи давно живуть на Дніпрі, проте треба знати місця, де вони водяться.
Нагадаємо, раніше у небі над Дніпром помітили зграю бакланів.
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