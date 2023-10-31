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Посеред Дніпра помітили “птеродактиля” (ФОТО)

Сьогодні 22:08
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Птицю помітили прямісінько посеред річки.

Новости Днепра про Посеред Дніпра помітили

Монстра який махає крилами посеред річки помітив пан Констянтин та поділився фото птаха на своїй Facebook-сторінці. Птеродактилем виявився звичайний баклан, якого часто можна помітити в акваторії Дніпра. Втім, птах досить великий та голодний. 

Мешканці Дніпра зазначають, що птах виглядає досить моторошно. Ці великі птахи відрізняються невгамовним апетитом: бакланам до снаги з’їсти до 3 кілограмів риби за добу. 

Ці птахи давно живуть на Дніпрі, проте треба знати місця, де вони водяться.

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Нагадаємо, раніше у небі над Дніпром помітили зграю бакланів. 

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