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Посреди Днепра заметили «птеродактиля» (ФОТО)

Сегодня 22:08
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Птицу заметили прямо посреди реки.

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Монстра, машущего крыльями посреди реки, заметил господин Константин и поделился фото птицы на своей Facebook-странице. Птеродактилем оказался обычный баклан, который часто можно заметить в акватории Днепра. Впрочем, птица достаточно большая и голодная.

Жители Днепра отмечают, что птица выглядит довольно жутко. Эти крупные птицы отличаются неугомонным аппетитом: бакланам по силам съесть до 3 килограммов рыбы в сутки.

Эти птицы давно живут на Днепре, однако нужно знать места, где они водятся.

Новости Днепра про Посреди Днепра заметили

Напомним, ранее в небе над Днепром заметили стаю бакланов.

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