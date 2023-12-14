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  • Попри війну в Дніпрі та області шалено зросла вартість житла: як дорого продають та здають квартири

Попри війну в Дніпрі та області шалено зросла вартість житла: як дорого продають та здають квартири

Сьогодні 12:05
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У Дніпрі та області за рік майже на 30% зросла вартість оренда та купівлі житла.
Новости Днепра про Попри війну в Дніпрі та області шалено зросла вартість житла: як дорого продають та здають квартири

Photo by Kyrylo Kholopkin on Unsplash

Попри війну та близькість до фронту в Дніпропетровській області зростають ціни на житло. Тільки за рік вартість нерухомості у середньому збільшилася на 30%. Як зазначили аналітики порталу DIM.RIA, така ситуація спостерігається у багатьох областях України.

Варто зауважити, що для дослідження використовували дані зібрані саме на цьому порталі, тож ймовірно вони можуть відрізнятися від інформації, яку можна знайти на інших схожих ресурсах. 

Тільки за листопад 2023 року вартість житла в новобудові в Дніпропетровській області зросла на 4,8% – це 39 723 гривні за метр квадратний. В інших регіонах за минулий місяць ціни стрибнули ще вище. 

До прикладу, в Івано-Франківській області – на 51% це в середньому 44 754 гривні за метр, у Житомирській на 25% – 26 578 грн за метр та в Черкаській на 19,75% – це 27 тисяч за метр.

Новости Днепра про Попри війну в Дніпрі та області шалено зросла вартість житла: як дорого продають та здають квартири

Не краще ситуація і на вторинному ринку. Найпопулярніші 1 та 2-кімнатні квартири. У порівнянні з листопадом минулого року, ціна за помешкання з однієї кімнатою зросла на 35% і зараз становить 44 тисячі доларів. За 2-кімнатну у середньому просять 56 тисяч і за рік вартість таких осель зросла на 18%.

Менш популярні трикімнатні та чотирьох кімнатні квартири теж виросли в ціні. На 17% дорожче просять за помешкання з 3-ма кімнатами, у середньому – 78 тисяч доларів. Вартість 4-кімнатних квартир збільшилася на 87% до 140 тисяч доларів. 

У Дніпропетровській області також побільшало пропозицій на вторинному ринку житла. 

Новости Днепра про Попри війну в Дніпрі та області шалено зросла вартість житла: як дорого продають та здають квартири

Вслід за кількістю пропозицій зросла і ціна. За рік вартістю однокімнатної квартири на вторинному ринку піднялася на 35%. 

Новости Днепра про Попри війну в Дніпрі та області шалено зросла вартість житла: як дорого продають та здають квартири

З орендою теж важко. Особливо для тих, хто хоче винайняти 1-кімнатну квартиру. Такі помешкання у листопаді, якщо порівнювати з вереснем цього року, зросли у ціні на 26%. 

  • 1-кімнатна квартира — в середньому обійдеться 13 тисяч в місяць
  • 2-кімнатна — 16 тисяч (+13%)
  • 3-кімнатна — 18 тисяч (+1,7%)
  • 4-кімнатна — 27 тисяч (-13%)

Новости Днепра про Попри війну в Дніпрі та області шалено зросла вартість житла: як дорого продають та здають квартири

Нагадаємо, раніше ми розповідали скільки відсотків середньої зарплатні з’їдає оренда житла у Дніпрі. 

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Новости Днепра про Попри війну в Дніпрі та області шалено зросла вартість житла: як дорого продають та здають квартириУкраїнська

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