У Дніпрі на ж/м Перемога-6 молодого песика залишили на ціпку без їжі та води: йому шукають дім

Собачка потребує вашої допомоги!

У Дніпрі на житловому масиві Перемога-6 невідомі залишили собаку на ціпку без їжі та води.

Як повідомляють дніпряни, раніше тут (напроти тупика тролейбуса) була платна парковка, але десь тиждень тому її зачинили. На цьому місці залишили молодого собаку, прив’язаного на півтораметровому ціпку.

Ні їжі, ні води. Лише металева коробка, в якій пес «спить», – зазначають небайдужі містяни.

Вони підгодовують песика, але йому треба домівка.

Прошу розголосу, може, хтось і візьме собі вірного друга, – сподіваються дніпряни.

Не будьте байдужими – подаруйте песику шанс на щасливе життя!

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