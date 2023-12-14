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  • У Дніпрі на ж/м Перемога-6 молодого песика залишили на ціпку без їжі та води: йому шукають дім

У Дніпрі на ж/м Перемога-6 молодого песика залишили на ціпку без їжі та води: йому шукають дім

Сьогодні 09:04
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Собачка потребує вашої допомоги!

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Перемога-6 молодого песика залишили на ціпку без їжі та води: йому шукають дім

У Дніпрі на житловому масиві Перемога-6 невідомі залишили собаку на ціпку без їжі та води.

Як повідомляють дніпряни, раніше тут (напроти тупика тролейбуса) була платна парковка, але десь тиждень тому її зачинили. На цьому місці залишили молодого собаку, прив’язаного на півтораметровому ціпку.

Ні їжі, ні води. Лише металева коробка, в якій пес «спить», – зазначають небайдужі містяни.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Перемога-6 молодого песика залишили на ціпку без їжі та води: йому шукають дім

Вони підгодовують песика, але йому треба домівка.

Прошу розголосу, може, хтось і візьме собі вірного друга, – сподіваються дніпряни.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Перемога-6 молодого песика залишили на ціпку без їжі та води: йому шукають дім

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Перемога-6 молодого песика залишили на ціпку без їжі та води: йому шукають дім

Не будьте байдужими – подаруйте песику шанс на щасливе життя!  

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Перемога-6 молодого песика залишили на ціпку без їжі та води: йому шукають дімУкраїнська

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