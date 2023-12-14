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  • У Кривому Розі поліцейські розшукують 59-річну жінку: пішла з дому та не повернулася

У Кривому Розі поліцейські розшукують 59-річну жінку: пішла з дому та не повернулася

Сьогодні 09:36
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про У Кривому Розі поліцейські розшукують 59-річну жінку: пішла з дому та не повернулася

У Кривому Розі правоохоронці розшукують 59-річну Ганну Олійник.

У неділю, 10 грудня, жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 60 років, зріст 160 см, середньої статури, коротке світле волосся, брови тонкі, очі світлі, губи тонкі.

Була одягнена: сіра шапка, сіра куртка, темні джинси, чорне взуття.

Якщо ви бачили цю жінку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 067-568-90-99 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про У Кривому Розі поліцейські розшукують 59-річну жінку: пішла з дому та не повернуласяУкраїнська

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