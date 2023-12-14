Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Несмотря на войну в Днепре и области безумно выросла стоимость жилья: как дорого продают и сдают квартиры

Несмотря на войну в Днепре и области безумно выросла стоимость жилья: как дорого продают и сдают квартиры

Сегодня 12:05
просмотров

В Днепре и области за год почти на 30% выросла стоимость аренды и покупки жилья.
Новости Днепра про Несмотря на войну в Днепре и области безумно выросла стоимость жилья: как дорого продают и сдают квартиры

Photo by Kyrylo Kholopkin on Unsplash

Несмотря на войну и близость к фронту, в Днепропетровской области растут цены на жилье. Только за год стоимость недвижимости в среднем выросла на 30%. Как отметили аналитики портала  DIM.RIA, такая ситуация наблюдается во многих областях Украины.

Стоит отметить, что для исследования использовали данные, собранные именно на этом портале, поэтому вероятно они могут отличаться от информации, которую можно найти на других подобных ресурсах.

Только за ноябрь 2023 стоимость жилья в новостройке в Днепропетровской области выросла на 4,8% — это 39 723 гривны за метр квадратный. В других регионах за прошлый месяц цены прыгнули еще выше.

К примеру, в Ивано-Франковской области – на 51% это в среднем 44 754 гривны за метр, в Житомирской на 25% – 26 578 грн за метр и в Черкасской на 19,75% – это 27 тысяч за метр.

Новости Днепра про Несмотря на войну в Днепре и области безумно выросла стоимость жилья: как дорого продают и сдают квартиры

Не лучше ситуация и на вторичном рынке. Самые популярные 1- и 2-комнатные квартиры. По сравнению с ноябрем прошлого года цена за жилье с одной комнатой выросла на 35% и сейчас составляет 44 тысячи долларов. За 2-комнатную в среднем просят 56 тысяч и за год стоимость таких домов выросла на 18%.

Менее популярные трехкомнатные и четырех комнатные квартиры тоже выросли в цене. На 17% дороже просят за жилье с тремя комнатами, в среднем – 78 тысяч долларов. Стоимость 4-х комнатных квартир увеличилась на 87% до 140 тысяч долларов.

В Днепропетровской области также увеличилось количество предложений на вторичном рынке жилья.

Новости Днепра про Несмотря на войну в Днепре и области безумно выросла стоимость жилья: как дорого продают и сдают квартиры

Вслед за количеством предложений выросла и цена. За год стоимостью однокомнатной квартиры на вторичном рынке поднялась на 35%.

Новости Днепра про Несмотря на войну в Днепре и области безумно выросла стоимость жилья: как дорого продают и сдают квартиры

С арендой тоже тяжело. Особенно для тех, кто хочет снять 1-комнатную квартиру. Такие помещения в ноябре, если сравнивать с сентябрем этого года, выросли в цене на 26%.

1-комнатная квартира – в среднем обойдется 13 тысяч в месяц
2-комнатная — 16 тысяч (+13%)
3-комнатная — 18 тысяч (+1,7%)
4-комнатная — 27 тысяч (-13%)

Новости Днепра про Несмотря на войну в Днепре и области безумно выросла стоимость жилья: как дорого продают и сдают квартиры

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько процентов средней зарплаты съедает аренда жилья в Днепре.

Читайте также:

Новости Днепра про Несмотря на войну в Днепре и области безумно выросла стоимость жилья: как дорого продают и сдают квартирыУкраїнська Новости Днепра про Несмотря на войну в Днепре и области безумно выросла стоимость жилья: как дорого продают и сдают квартирыРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре можно посетить бесплатный рождественский мастер-класс
Новости Днепра
Сегодня 11:16
В Днепре можно посетить бесплатный рождественский мастер-класс

В Днепре можно посетить рождественский мастер-класс.

Стало известно, когда в Днепре 1-й трамвай возобновит движение в полном объеме
Новости Днепра
Сегодня 10:27
Стало известно, когда в Днепре 1-й трамвай возобновит движение в полном объеме

В Днепре снова будет курсировать 1-й трамвай.

Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 08:01
Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошло

Без паники – все под контролем!

Где не будет света в Днепре 14 декабря: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 07:00
Где не будет света в Днепре 14 декабря: все адреса

Зарядите телефон!

Последние новости

В Днепре можно посетить бесплатный рождественский мастер-класс
В Днепре можно посетить бесплатный рождественский мастер-класс

В Днепре можно посетить рождественский мастер-класс.

Сегодня 11:16
3
просмотров
Стало известно, когда в Днепре 1-й трамвай возобновит движение в полном объеме
Стало известно, когда в Днепре 1-й трамвай возобновит движение в полном объеме

В Днепре снова будет курсировать 1-й трамвай.

Сегодня 10:27
3
просмотров
Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошло
Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошло

Без паники – все под контролем!

Сегодня 08:01
7
просмотров
Где не будет света в Днепре 14 декабря: все адреса
Где не будет света в Днепре 14 декабря: все адреса

Зарядите телефон!

Сегодня 07:00
6
просмотров
Погода на 14 декабря: в Днепре облачно, ожидается дождь
Погода на 14 декабря: в Днепре облачно, ожидается дождь

Обязательно захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
7
просмотров
Для Днепра и области объявили срочное штормовое предупреждение
Для Днепра и области объявили срочное штормовое предупреждение

В Днепре снова объявили штормовое предупреждение.

Вчера 22:03
8
просмотров
Киевстар вероятно «положили» с помощью учетной записи одного из работников
Киевстар вероятно «положили» с помощью учетной записи одного из работников

Вероятно внутри компании завелся "крот".

Вчера 21:28
11
просмотров
Киевстар возобновил голосовую связь: как позвонить родным, если сеть еще не появилась
Киевстар возобновил голосовую связь: как позвонить родным, если сеть еще не появилась

В Киевстаре сообщили о возобновлении голосовой связи.

Вчера 20:39
11
просмотров
За что чаще всего штрафовали жителей Днепра в этом году
За что чаще всего штрафовали жителей Днепра в этом году

В департаменте благоустройства рассказали, за что чаще всего штрафовали жителей Днепра.

Вчера 20:03
5
просмотров
Как долго жители Днепра и области будут получать громкие уведомления от ОВА
Как долго жители Днепра и области будут получать громкие уведомления от ОВА

В ОВА объяснили зачем начали присылать громкие уведомления жителям Днепра и области.

Вчера 19:27
17
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх