Несмотря на войну в Днепре и области безумно выросла стоимость жилья: как дорого продают и сдают квартиры

В Днепре и области за год почти на 30% выросла стоимость аренды и покупки жилья.

Несмотря на войну и близость к фронту, в Днепропетровской области растут цены на жилье. Только за год стоимость недвижимости в среднем выросла на 30%. Как отметили аналитики портала DIM.RIA, такая ситуация наблюдается во многих областях Украины.

Стоит отметить, что для исследования использовали данные, собранные именно на этом портале, поэтому вероятно они могут отличаться от информации, которую можно найти на других подобных ресурсах.

Только за ноябрь 2023 стоимость жилья в новостройке в Днепропетровской области выросла на 4,8% — это 39 723 гривны за метр квадратный. В других регионах за прошлый месяц цены прыгнули еще выше.

К примеру, в Ивано-Франковской области – на 51% это в среднем 44 754 гривны за метр, в Житомирской на 25% – 26 578 грн за метр и в Черкасской на 19,75% – это 27 тысяч за метр.

Не лучше ситуация и на вторичном рынке. Самые популярные 1- и 2-комнатные квартиры. По сравнению с ноябрем прошлого года цена за жилье с одной комнатой выросла на 35% и сейчас составляет 44 тысячи долларов. За 2-комнатную в среднем просят 56 тысяч и за год стоимость таких домов выросла на 18%.

Менее популярные трехкомнатные и четырех комнатные квартиры тоже выросли в цене. На 17% дороже просят за жилье с тремя комнатами, в среднем – 78 тысяч долларов. Стоимость 4-х комнатных квартир увеличилась на 87% до 140 тысяч долларов.

В Днепропетровской области также увеличилось количество предложений на вторичном рынке жилья.

Вслед за количеством предложений выросла и цена. За год стоимостью однокомнатной квартиры на вторичном рынке поднялась на 35%.

С арендой тоже тяжело. Особенно для тех, кто хочет снять 1-комнатную квартиру. Такие помещения в ноябре, если сравнивать с сентябрем этого года, выросли в цене на 26%.

1-комнатная квартира – в среднем обойдется 13 тысяч в месяц

2-комнатная — 16 тысяч (+13%)

3-комнатная — 18 тысяч (+1,7%)

4-комнатная — 27 тысяч (-13%)

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько процентов средней зарплаты съедает аренда жилья в Днепре.

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