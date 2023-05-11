“Побачимо – повидираємо ноги”: у Дніпрі обмародерили клумбу з 10-ма кущами троянди та самшитом

У Дніпрі обмародерили нещодавно висаджену клумбу.

Мешканці Дніпра часто самоорганізовуються та наводять порядки поблизу своїх будинків, висаджуючи квіти та інші рослини за свій рахунок. Так зробили і дніпряни, які живуть в одному із дворів на лівому березі міста. Щоправда, клумба з трояндами та кущами самшиту прожила недовго. Днями невідомі вандали викопали рослини і забрали сажанці собі.

Про цю історію розповіла дніпрянка Юлія в спільноті “Амур.Дніпро”.

За словами Юлії, мешканці будинку навпроти придбали сажанці троянди та самшиту за власні кошти. Нещодавно їх висадили, але вчора невідомі обмародерили клумбу, вирвавши з коріннями 10 кущів троянди.

Дуже не добрий день. Сьогодні у нас обмародерили клумбу, видрали з коренем 10 кущів троянд та кущики самшиту які мешканці будинку навпроти купували за власні кошти! Хотіли щоб у подвір‘ї було гарно, але людина яка це вчинила вирішила, що йому потрібніше, – пише Юлія.

Дніпрянка стверджує, що на будинку встановлені камери, тому мешканці скоро дізнаються хто саме забрав собі сажанці.

Якщо ця людина бачить цей допис, радимо більше не з‘являтися у нашому подвір‘ї, бо як побачимо повидираємо ноги. Гарного усім дня, – пише авторка допису.

Рослини видрали з корінням.

Локація, де все відбулося.

Нагадаємо, раніше мешканці житлового масиву Лівобережний скаржилися на продавців овочів, які окупували клумби.

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